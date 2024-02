San Gennaro, lavori al porticciolo mai iniziati: "Attendiamo autorizzazioni dalla Regione"

TORCHIAROLO – E’ di qualche giorno fa la notizia che a Torre Canne, località balneare di competenza del Comune di Fasano, è stato riqualificato il molo grazie a finanziamenti Feamp Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca, Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, importo di 639.753,35. Stesso tipo di finanziamento ottenuto dal Comune di Torchiarolo per la “Riqualificazione scivolo zona pescatori in Torre San Gennaro – Feamp 2014-2020 Misura 1.43”, importo complessivo di 426.825,93 euro. In entrambi i casi i lavori sono partiti a settembre 2023. A Fasano l’opera è stata consegnata alla comunità la settimana scorsa, a Torre San Gennaro è tutto fermo da settembre.

Le barche dei pescatori che usufruivano del porticciolo sono state fatte rimuovere, l’area è stata cantierizzata, delimitata da recinzioni metalliche, con tanto di cartello lavori e ufficio mobile ma nessun operaio si è mai presentato sul posto. I lavori dovevano concludersi il 14 gennaio successivo. Ad oggi le reti metalliche sono state divelte da vento e mareggiate, qualcuno dice anche dagli stessi pescatori, il porticciolo è sempre più in degrado e soprattutto pericoloso per la pubblica incolumità. Va sempre ricordato che si tratta di una marina frequentata anche d’inverno da famiglie con bambini, anziani, comitive di giovani.

Perché a Torre Canne tutto è filato liscio mentre a Torre San Gennaro i lavori non sono nemmeno cominciati? “Perché la ditta è sparita”, ha spiegato il sindaco Elio Ciccarese contattato qualche giorno fa da BrindisiReport. Non si sarebbe presentata sul posto dopo aver “imbracato” il porticciolo, affisso il cartello lavori, e posizionato il gabbiotto mobile adibito a ufficio.

Trascorsi i termini entro i quali le opere avrebbero dovuto concludersi (122 giorni) l’amministrazione, attraverso l’ufficio legale, ha avviato il procedimento di scioglimento del contratto per inadempienza e segnalato il caso ad Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione). Intanto si è rivolta agli uffici preposti della Regione Puglia per ottenere l’autorizzazione per avviare una nuova gara.

“Purtroppo le ditte non le scegliamo noi, e non tutte hanno le certificazioni adatte per eseguire certi tipi di lavori. Da parte nostra abbiamo fatto tutto ciò che c’era da fare, i soldi ci sono e faremo il possibile per non perderli. Al momento manca l’ok da parte della Regione per poter indire una nuova gara. Si tratta di lavori che richiedono poco tempo, non appena la burocrazia ce lo consente il porticciolo di Tore San Gennaro verrà sistemato”.

A Fasano i lavori sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice Nuova Oceanus Orca Srl, e sono stati avviati a settembre 2023 “così da non creare disagio nel periodo estivo alle attività produttive”. Purtroppo non si può dire la stessa cosa per Torre San Gennaro. Sembra quasi una maledizione. Come si può ben immaginare il danno resta ai pescatori che dall’attività in mare ricavano un reddito ma anche agli operatori economici, titolari di strutture ricettive, bar, ristoranti, e agli stessi cittadini.

“Noi siamo qui da tre anni, personalmente mi sono recato più volte in Regione per chiedere lumi sulle autorizzazioni in questione, siamo a lavoro anche per gli interventi in mare. L’unica cosa che posso garantire è che i soldi per eseguire queste e altre opere ci sono tutti, per quanto riguarda i tempi della burocrazia noi stiamo facendo tutto ciò che è di nostra competenza ma non dipendono dal nostro lavoro”.

