San Pietro, il Comune cerca personale: al via concorsi pubblici

SAN PIETRO VERNOTICO – Due posti per “Istruttore Amministrativo/Contabile”, uno per “Specialista Informatico” e uno per “Specialista di Polizia Locale”. Sono queste le figure professionali ricercate dal comune di San Pietro Vernotico attraverso concorso pubblico per esami. Per la prima (ex categoria C, tempo pieno e indeterminato) come titolo di studio è richiesto solo il diploma per le altre (ex categoria D), una laurea. Lo “specialista di polizia locale" sarà assunto a tempo parziale (66,66 per cento, corrispondente a 24 ore settimanali) e indeterminato. Lo "specialista informatico" a tempo parziale (50 per cento, corrispondente a 18 ore settimanali) e indeterminato.

I candidati in possesso dei requisiti possono presentare domanda di ammissione al concorso esclusivamente in modalità telematica – compilando il modulo informatico reso disponibile al link https://sanpietrovernotico.concorsismart.it, "entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami". La data di chiusura delle domande è indicata nell’8 giugno 2023.