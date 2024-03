San Pietro, la sindaca assegna le deleghe a sette consiglieri comunali

SAN PIETRO VERNOTICO – Dopo quasi un anno dall’insediamento, la sindaca di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri, ha ufficialmente assegnato le deleghe a sette consiglieri comunali di maggioranza.

A Pierluigi Pietanza, è stata assegnata la competenza in materia di “Manutenzioni Lavori Pubblici, Pubblica Illuminazione e Conferimento Rifiuti Urbani“. A Emanuele Pesimena, la competenza in materia di “Pari Opportunità e Diritti" e "Servizio Civile”. A Erminia Monteduro, anche presidente del consiglio, la competenza in materia di “Randagismo- Aggiornamento Statuto e Regolamento Consiglio Comunale- Centro Polivalente anziani – Gruppo Azione Locale Terra dei Messapi”. Ad Alberto Liaci, “Progetto Galattica, Pa Digitale 20/26 e Banca Della Terra”. A Elvira Guido "Valorizzazione dei percorsi turistici e delle tradizioni popolari - Festa della Papara - Asta della bandiera – Tarantismo - Valorizzazione del Patrimonio Storico Culturale”. A Oronzo Giordano, “Politiche Sanitarie e Protezione Civile”. A Soriana Drazza, “Studio di Fattibilità Tecnico-Economica dei Piani Comunali Peba, Sostegni e/o Agevolazioni per piccole e medie imprese”.

I decreti sono stati pubblicati nella giornata di lunedì 11 marzo sull’albo pretorio del Comune di San Pietro Vernotico. I provvedimenti saranno comunicati al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.

In ogni decreto si legge: “Il Consigliere comunale, in accordo con il sindaco e l'assessore competente, deve verificare e, eventualmente, proporre alla Giunta, nonché all'apposita Commissione consiliare competente, ogni proposta di carattere tecnico ritenuta interessante al fine di fornire soluzioni inerenti all'oggetto della propria delega. Al sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti dei consiglieri comunali delegati e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi”.

Restando in tema di deleghe vanno ricordate le cariche assessorili: il consigliere Pietro Solazzo si occupa di Sport, Attività produttive e Marine, la consigliera Nicoletta Emanuela Pannofino di Cultura e spettacolo e Politiche giovanili, la consigliera Selena Nobile Pubblica istruzione e Servizi sociali, il consigliere Angelo Esposito: Lavori pubblici e Urbanistica. Riccardo Montanile: Bilancio e Tributi.