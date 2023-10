S.Pietro, mensa scolastica: avviso pubblico per reclutare ditta. Inizio servizio: novembre

SAN PIETRO VERNOTICO – Il Comune di San Pietro Vernotico ha avviato una “procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.50, c.1 lett. e) del D.Lgs. n.36/2023, finalizzata all'acquisizione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per un anno con opzione di proroga per il periodo massimo di un ulteriore anno”. Il termine finale per partecipare è fissato al giorno 12.10.2023 entro le ore 18:00 (termine perentorio).

Da quanto si legge sul sito del Comune dove è stato pubblicato l’Avviso pubblico: “Il presente avviso ha carattere esclusivamente esplorativo e non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico, ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di San Pietro Vernotico”.

"Le attività da appaltare comprendono l’intero ciclo di gestione del servizio, dalla fornitura delle materie prime alla preparazione dei pasti presso un centro cottura esterno nella disponibilità dell’appaltatore ed alla loro veicolazione e somministrazione nei punti di distribuzione. E’ prevista l’erogazione per un totale di 353 pasti giornalieri in favore: degli alunni di scuola dell’infanzia e primaria il cui orario curriculare prevede lezioni pomeridiane programmate; dei doventi e del personale Ata preposti alle mansioni di sorveglianza degli alunni durante la consumazione del pasto".

"La durata dell’appalto è stabilita in un anno, decorrente dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio (presumibilmente da novembre 2023) con opzione di proroga per il periodo massimo di un ulteriore anno". Qui altre info.