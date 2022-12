Sanità, al via la stabilizzazione dei precari dal nuovo anno

Dal primo gennaio 2023 arriva la stabilizzazione per oltre 3mila precari della sanità pugliese. Lo ha annunciato Mauro Vizzino, presidente della commissione sanità della regione Puglia. "Lunedì prossimo, 12 dicembre - spiega il consigliere Vizzino - la giunta regionale, su proposta dell’assessore Rocco Palese, approverà una delibera con la quale si procederà con la stabilizzazione di tali precari."

In particolare, il provvedimento riguarderà tutti coloro sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto Madia (36 mesi al 31 dicembre 2022) e quelli che al 30 giungo 2022 abbiano maturato 18 mesi di servizio di cui almeno sei nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Per costoro la stabilizzazione avverrà in data 1 gennaio 2023. Per quanto riguarda i precari in servizio al 31 dicembre 2022 e non in possesso di requisiti di stabilizzazione, saranno invece prorogati sino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio.

"L'assessore Palese ed il direttore Montanaro - conclude Vizzino - hanno confermato, inoltre, il pagamento del saldo bonus Covid in favore dei dipendenti degli enti e aziende sanitarie con le retribuzioni del mese di dicembre 2022. Per quanto riguarda il bonus Covid in favore delle Sanitaservice e gli autisti di ambulanza delle postazioni 118, attualmente dipendenti delle associazioni di volontariato, la premialità sarà corrisposta a gennaio 2023."