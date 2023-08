Santi patroni: un pranzo speciale in cattedrale con anziani e pellegrini

BRINDISI - Nella giornata di ieri, giovedì 30 agosto, presso la sala della fraternità della Cattedrale, si è svolto un pranzo speciale in occasione della festività dei Santi Patroni. Il pranzo è stato fortemente voluto dal parroco della Cattedrale, don Mimmo Roma, da sempre attento alla vita dei più fragili: l'invito a cucinare per la comunità è stato accolto da Carlo Amatori, presidente dell'associazione "Batti un colpo", da qualche anno impegnato nel sociale, in primis per rendere Brindisi città cardio-protetta, ma non solo.

I commensali invitati erano gli anziani della parrocchia, molti dei quali seguiti dal programma “Viva gli anziani” della comunità di Sant'Egidio, insieme a due giovani pellegrini piemontesi ospiti, per qualche giorno, a Brindisi. I volontari dell'associazione "Batti un Colpo", con premura e con cura hanno offerto e preparato le pietanze. Il pranzo è stato apprezzato da tutti sia per la bontà del cibo ma, soprattutto, per il clima familiare e gioioso che ha reso la giornata piacevole.

"Certamente questo sarà il primo pranzo di una lunga serie - ha detto don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale - espressione di una Chiesa sempre più aperta e inclusiva. Un'occasione non solo di convivialità, ma anche occasione per conoscere le persone, le loro storie, le loro fragilità e per vivere in modo diverso le festività dei Santi Patroni".