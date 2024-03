Soavegel dona oltre 2000 uova di Pasqua a scuole, ospedali e società sportive

FRANCAVILLA FONTANA - In occasione della Pasqua 2024, Soavegel, azienda leader nella produzione di prodotti surgelati, ha deciso di donare uova di Pasqua a diverse realtà del territorio locale, con l'obiettivo di portare un sorriso e un momento di gioia a chi ne ha più bisogno.

L’impegno dell’azienda che si rinnova anche quest’anno consistente nella donazione di oltre 2000 uova di Pasqua durante la Settimana Santa. Destinatari di questa generosa opera di bene sono: tutti i bambini delle scuole dell’infanzia di Francavilla Fontana (per un ammontare di circa 800 bambini), tutti i pazienti dei presidi ospedalieri di Francavilla Fontana e Ostuni; la Primavera del Basket Francavilla e i tifosi del New Basket Brindisi che saranno presenti alla partita del 30 marzo, nello specifico donne e bambini. Un’azione che ben risponde ai valori che Soavegel ha sempremesso in atto: fatti di rispetto per il prossimo, di empatia e soprattutto di qualità.

In particolare, l'amministratore delegato di Soavegel, Domenico Bianco, e il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, hanno voluto rendere la donazione ancora più speciale visitando alcuni degli istituti coinvolti. Nella mattinata di martedì 26 marzo, i due rappresentanti hanno fatto tappa presso alcune scuole dell'infanzia, dove sono stati accolti con entusiasmo dai bambini e dalle loro insegnanti. Dopo un caloroso saluto, Bianco e Denuzzo hanno donato le uova di Pasqua ai piccoli, accompagnando il gesto con un sorriso e parole di affetto. La visita è stata l'occasione per sottolineare l'importanza della solidarietà e del sostegno alle nuove generazioni.

L'Amministratore Delegato di Soavegel, Domenico Bianco, ha dichiarato: "Con questa iniziativa desideriamo testimoniare la nostra vicinanza al territorio in cui operiamo e alle persone che lo abitano. La Pasqua è un momento di festa e di condivisione, e noi di Soavegel abbiamo voluto donare un piccolo segno di gioia a chi si trova in difficoltà, ai bambini e a tutti coloro che si prodigano per il benessere della nostra comunità. Vogliamo seminare un piccolo seme di bontà, nella speranza che possa germogliare e crescere in un futuro migliore per tutti. In particolare, ringraziamo gli insegnanti e i medici che ogni giorno si dedicano con impegno e professionalità al loro lavoro, svolgendo un ruolo fondamentale per la crescita e la salute della nostra comunità".

Soavegel conferma il suo impegno nel sostenere il territorio e le sue eccellenze, con l'augurio di una Pasqua serena a tutti.

