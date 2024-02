Sopralluogo dell'Asl nel mercato coperto. Quarta: "Lo metteremo in sicurezza"

BRINDISI – L’impermealizzazione della copertura è l’intervento più urgente. Ma occorreranno anche altri lavori per mettere completamente in sicurezza il mercato ortofrutticolo in viale Risorgimento, al rione San’Angelo. Stamattina (giovedì 8 febbraio) si è svolto un sopralluogo da pate dei tecnici dell’Asl Brindisi, in presenza del dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, Fabio Lacinio.

I capannoni ex Inapli furono rimessi a nuovo nel 2015, per ospitare i venditori ambulanti che fino ad allora avevano operato presso il mercato scoperto di via Santa Maria Ausiliatrice, al rione Commenda. Già pochi mesi dopo l’apertura emersero le prime problematiche, a partire dalle infiltrazioni dal soffitto. Con gli anni la situazione si è ulteriormente deteriorata. Basti pensare che lo scorso ottobre era stata interdetta una parte dell’area esterna destinata ai produttori agricoli, per l’instabilità della tettoia.

Il personale dell’azienda sanitaria ha ispezionato l’intero immobile. Oltre al consolidamento del solaio, da quanto appreso, si dovrà intervenire anche nei bagni, negli sgabuzzini e nella zona della centrale idrica. Tutto ciò sarà messo nero su bianco in una comunicazione dettagliata.

L’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta, contattato da BrindisiReport, rimarca che i problemi segnalati dall'Asl si trascinano da anni. “Come amministrazione comunale – spiega l’assessore - ci siamo impegnati, nel più breve tempo possibile, a reperire le risorse economiche per realizzare i lavori che riguardano l’impermealizzazione dei lastrici e altre lavorazioni non meno importanti, anche se minori”.

Non è da escludere una chiusura temporanea del mercato, in concomitanza con l’apertura del cantiere. “Ci organizzeremo con gli espositori – prosegue Quarta - in base alle lavorazioni da fare. Stiamo facendo una verifica con gli uffici. Poi eventualmente si concorderà se ci sarà la necessità di uno spostamento momentaneo o meno. Ora in primis stiamo verificando quali sono i lavori da fare. La cosa più importante è che venga messa in sicurezza definitivamente questa struttura. L’amministrazione si sta impegnando farlo”.

