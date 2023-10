La San Pietro-Campo Di Mare sempre più sicura: nuovi interventi su asfalto

SAN PIETRO VERNOTICO - Buone notizie per la sp86, la strada provinciale che collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo Di Mare, una delle strade più pericolose della fascia sud del Brindisino, troppo spesso segnata da sangue e dolore. Nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre, il personale dell'Ufficio viabilità della Provincia di Brindisi ha esguito un sopralluogo teso a individuare i punti del manto stradale che necessitano di interventi di manutenzione. A renderlo noto il consigliere provinciale Michele Lariccia, ex assessore del Comune di San Pietro e attuale consigliere di minoranza. Tre i tratti individuati su cui a breve si interverrà per mettere in sicurezza l'asfalto segnato da buche e disconnessioni: quello a ridosso della rotatoria che porta a Campo Di Mare, il tratto nei pressi di Masseria Monache e quello nei pressi dell'azienda vinicola Tormaresca.

"Saranno anche installati 8 corpi illuminanti all'altezza del distributore di benzina "Camer", precisa Lariccia, che si aggiungono a quelli installati lo scorso anno. "Da Consigliere provinciale delegato alla viabilità è sempre un piacere comunicare le buone notizie per il territorio". I lavori cominceranno a breve e con ogni probabilità, salvo imprevisti, si concluderanno nell'arco di qualche mese. La Sp 86, oltre a condurre nelle marine del litorale sud di Brindisi e alla litoranea, porta anche agli svincoli della strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce. Si tratta, quindi, di una strada trafficata durante tutto l'anno e a tutte le ore del giorno e della notte.