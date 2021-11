Stelle Michelin 2022: la provincia di Brindisi primeggia in Puglia

BRINDISI - "E quindi uscimmo a riveder le stelle". Comincia con una citazione di Dante la presentazione della Guida Michelin 2022, dedicata ai migliori ristoranti italiani. La 67esima edizione dell'importante rivista è stata presentata in Franciacorta, in Lombardia. "Per noi è un onore ospitare l'eccellenza della ristorazione e della cucina italiana. L'alta cucina - ha detto Silvano Brescianini, presidente del consorzio Franciacorta, presente alla presentazione degli chef stellati - è la punta di diamante di un sistema complementare, che valorizza lo stile e il gusto italiano nel mondo".

Sono in totale 11 i ristoranti pugliesi stellati. Il ristorante 'Casa Sgarra' di Trani, il 'Pashà' di Conversano, 'Angelo Sabatelli' di Putignano, 'Già sotto l'arco' di Carovigno, 'Cielo' di Ostuni, 'Due Camini' di Savelletri, 'Quintessenza' di Trani, 'Bros'' di Lecce e 'Casamatta' di Manduria. Due le new entry: 'Primo Restaurant' a Lecce e 'Porta di Basso' a Peschici. Gli ispettori delle famose stelle le assegnano ogni anno ai ristoranti che si sono distinti in qualità, maestria, personalità e coerenza. Stella, momentaneamente, sospesa per 'Il Fornello da Ricci' a Ceglie Messapica causa chiusura del ristorante. La Michelin lo ha confinato, quindi, in un limbo per il quale, se dovesse riaprire nel 2022, verrà giudicato e tornerà stellato nella Guida 2023.

La provincia di Brindisi, pertanto, primeggia in Puglia con ben tre ristoranti. L’edizione cartacea della Guida Michelin Italia 2022 sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal 3 dicembre.