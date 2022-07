Il Tar dà ragione alla società: sì al progetto per l’impianto fotovoltaico

BRINDISI - Con sentenza n. 1267/2022, il Tar Lecce - sezione seconda (presidente Antonella Mangia) ha accolto il ricorso promosso dalla società Ital Green Energy Latiano-Mesagne, assistita dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Saverio Sticchi Damiani, avverso il provvedimento di diniego alla realizzazione di un impianto agro-voltaico di potenza pari a circa 110 MW nel territorio della Provincia di Brindisi (difesa dall'avvocato Giuseppe Tanzarella).

Il Tar Lecce ha, anzitutto, stigmatizzato l’operato della Provincia la quale non ha compiuto una “esaustiva valutazione di ciò che può essere coerentemente definito il “cuore” del problema: se sia o meno installabile in area agricola un impianto Fer di tipo agri-voltaico” con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di compatibilità degli impianti fotovoltaici con le aree agricole.

Inoltre, il giudice amministrativo ha ribadito la propria precedente giurisprudenza in ordine alla compatibilità degli impianti agro-voltaici con il Pptr, valorizzando le peculiarità del progetto e le relative misure di mitigazione e compensazione ambientale. Infine, il Tar Lecce ha sottolineato come, a rendere ancor più illegittimo il diniego impugnato, soccorrono sia l’art. 31 del dl 77/2021 che, come noto, ha introdotto misure incentivanti in favore degli agro-voltaici sia il Pnrr che dedica un paragrafo a tale tipologia progettuale.