Apre Lungodegenza a Ostuni: "Il nostro impegno non si ferma"

OSTUNI - "Ieri, dopo l'incontro con l'assessore Rocco Palese e i vertici dell'Asl di Brindisi, avevo preannunciato che ci sarebbero state delle buone notizie per un altro nosocomio della nostra provincia. Difatti nell'ospedale di Ostuni nella seconda decade di ottobre sarà attivato il reparto di lungodegenza". Ad annunciarlo Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia

"Il nostro impegno continua, nonostante le difficoltà oggettive a reperire personale medico, si sta cercando di portare a compimento il piano di riordino ospedaliero. Un ringraziamento al nuovo manegment della Asl di Brindisi, che dal primo giorno di insediamento sta lavorando con grande impegno e competenza per portare a soluzione i tanti problemi che affliggono la nostra provincia. Non posso che essere soddisfatto per quello che sta accadendo, continuerò a fare tutto il possibile in difesa dell'ospedale di Ostuni, e della sanità dell'intera provincia".