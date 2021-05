Torchiarolo, rimosse quattro tonnellate di rifiuti dalle spiagge. Ma serve collaborazione

Si tratta di lavori in programma per le festività pasquali che sono stati posticipati dall’amministrazione, in accordo con la ditta, a causa della “Zona Rossa” legata alla pandemia da Covid-19

TORCHIAROLO - Pronte per ricevere i primi villeggianti le marine di competenza del Comune di Torchiarolo. Torre San Gennaro, Lido Presepe, Lido Cipolla, Lendinuso e Canuta, che si estendono su 7 km di costa, nei giorni scorsi sono state interessate da interventi di pulizia dell’arenile a opera della ditta di Igiene Urbana Impregico Srl. I lavori si sono conclusi ieri, sabato 29 maggio. Sono state rimosse dalla spiaggia quattro tonnellate di rifiuti di varia tipologia: da plastica e vetro a legno, tronchi e sterpaglie.

Si tratta di lavori in programma per le festività pasquali che sono stati posticipati dall’amministrazione, in accordo con la ditta, a causa della “Zona Rossa” legata alla pandemia da Covid-19.

Gli abbandoni di rifiuti interessano anche le strade delle marine e non solo le spiagge. Da capitolato il ritiro degli abbandoni è previsto una volta al mese ma va ricordato che la Impregico Srl così come altre ditte di Igiene Urbana effettuano il ritiro a domicilio di ogni genere di materiale, “ingombrati” compresi. Per questi ultimi è necessaria la prenotazione al numero verde 800 195 314 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Il Cetro di raccolta comunale

Inoltre a Torchiarolo è attivo il Centro Comunale di Raccolta aperto tutti i giorni, tranne il lunedì. Si trova in c.da curti delle donne. E’ atti il martedì giovedì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17, domenica dalle 8 alle 10. Possono essere conferiti tutti i rifiuti differenziabili e gli ingombranti.

Il Calendario del ritiro dei rifiuti

Il calendario di raccolta nelle marine segue quello previsto per Torchiarolo: lunedì organico, martedì secco residuo, mercoledì organico e vetro, giovedì carta, cartone e confezioni tetrapak, venerdì plastica e metalli e il sabato organico. Per le attività non domestiche, invece: lunedì organico, martedì secco residuo e imballaggi cartone, mercoledì organico e vetro, giovedì carta, confezioni tetrapak, imballaggi di cartone, venerdì plastica e metalli, sabato organico e imballaggi di cartone.

La ditta, inoltre, resta sempre a disposizione per tutte le segnalazioni. Abbandonare i rifiuti per strada, nelle campagne, o sulle spiagge, considerato il massimo impegno delle amministrazioni, quindi, è un comportamento ingiustificabile. I cittadini tutti sono invitati a collaborare e rispettare il territorio.