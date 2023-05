Trasporti, la Giunta regionale conferma la Carta Tutto Treno per gli abbonati di Trenitalia

La Giunta regionale pugliese ha rinnovato anche per l’anno 2023 l’accordo con Trenitalia per il mantenimento del titolo di viaggio “Carta Tutto Treno Puglia”, che consente ai titolari di abbonamenti regionali, mensili o annuali, per le tratte Bari-Foggia, Bari-Lecce, Bari-Brindisi e Bari-Taranto, di effettuare un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno sui treni Intercity in seconda classe, nell’ambito della validità e sulla relazione per cui è valido l’abbonamento.

Al fine di mantenere condizioni che consentano l’applicazione di prezzi competitivi cosicché gli abbonati possano accedere a tutti i tipi di treni, la Regione eroga un contributo di massimo 50.000 euro all’anno. Per l’utenza la Carta Tutto Treno ha il costo di 440 euro con validità annuale e di 40 euro con validità mensile.

“Abbiamo rinnovato per il quinto anno consecutivo questo titolo di viaggio agevolato – spiega l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia – perché lo riteniamo un’utile soluzione per l’integrazione tra servizi ferroviari di differente classificazione e per incrementare le opportunità di viaggio e facilitare gli spostamenti dei pendolari e degli studenti. Essa costituisce una valida soluzione, in appoggio agli abbonamenti, per consentire, soprattutto ai viaggiatori/pendolari che percorrono le maggiori distanze, di utilizzare diversi treni ed essere coperti in ogni fascia oraria”.