"Turismo è lavoro": 31 aziende al secondo Job day di Fasano

FASANO – Più di 30 aziende, 31 per la precisione, che per tutta la giornata incontreranno risorse umane in cerca di occupazione. È il secondo "job day" della città di Fasano che si svolgerà giovedì 23 febbraio al Laboratorio Urbano. L’evento, dopo quello dello scorso anno (con oltre 150 partecipanti e 500 colloqui), favorirà un canale diretto di confronto tra aziende del settore turistico e quanti sono alla ricerca di occupazione. Perché "Turismo è lavoro", come recita il nome dell’evento. L’appuntamento è dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:00.

Per tutta la giornata imprese e risorse umane si confronteranno affinché le aziende possano trovare profili lavorativi che più rispondono alle loro esigenze. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, è in collaborazione con Arpal Puglia, il Gruppo Fortis e l’Its - Turismo e Beni Culturali (Istituto tecnico superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato) che, nell’organizzazione di queste giornate, si avvale della collaborazione tecnica di Anpal Servizi.

Le aziende che hanno aderito e che comprendono aziende del territorio di Fasano, ma anche Ostuni, Alberobello e Monopoli, sono: Vico Pescatori, Masseria Torre Coccaro S.r.l., Itala Spa (Hotel Silvana-Hotel Del Levante), Penna Grande S.r.l - Archeolido, Azienda Agrituritica Masseria Spetterrata, Società agricola Marzalossa S.r.l., Fuori Menu, Borgo Egnazia, Lido Aurora S.r.l., Deni S.r.l., Bar Kennedy S.r.l., Bluserena S.p.A. – Granserena Hotel, Bar pasticceria Meridionale, Alchimia S.r.l., Masseria Casamassima, Macabà S.r.l., La Corte dell’Astore SRLS, Masseria Villa Verde, Anta S.n.c. Tanzariello Antonio & Tagliente Angelo, Società agricola Masseria Borgo Ritella, Hotel Canne Bianche (Dama S.r.l.), Angeli Trade S.r.l., Euas S.r.l., Masseria San Domenico, Tenuta Monacelle S.r.l., Casale del Murgese, Masseria Grieco S.r.l., During spa, Soc.agr.Agricultura Fanizza s.s. Di Fanizza Floriana e Pasquale, Lido Le Macchie.

Tra le figure richieste ci sono cuochi, aiuto cuochi, aiuto pizzaioli, camerieri di sala, chef e sous chef, commis di pasticceria, barman, house keeping, addetti alle pulizie, guide e accompagnatori turistici, addetti front office, ciclomeccanici, lavapiatti, commis di bar, cucina e sala, chef de rang, donne ai piani, bagnini, spiaggisti, addetti alle pulizie, portierato, addetti amministrativi contabili con esperienza e senza, massaggiatori, operatori olistici, fisioterapisti, giovani alla prima esperienza per tirocini formativi nell’area uffici, consulenti commerciali specializzati in beverage e food, addetti marketing, hostess.

"Il Job day offre la possibilità di un confronto diretto tra aziende e quanti sono in cerca di occupazione che potranno guardarsi negli occhi, conoscersi, trovarsi – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Come già accaduto lo scorso anno questa giornata è una grande occasione sia per chi cerca lavoro sia per chi vuole offrirlo in quanto offre un canale diretto e immediato. Ringrazio quanti hanno collaborato all’organizzazione, le aziende che hanno aderito con entusiasmo, l’assessore Pier Francesco Palmariggi e il consigliere Madia Decarolis che si sono occupati della realizzazione della giornata e invito i giovani e quanti sono in cerca di lavoro a cogliere questa opportunità presentandosi il 23 febbraio. Il successo dell’iniziativa dello scorso anno dimostra l’efficacia di tale possibilità e offre speranze concrete di entrare nel settore turistico che è il motore dell’economia del nostro territorio".