Tutto pronto per la Via Crucis nelle acque del Porto di Brindisi: il programma

BRINDISI - Martedì 26 marzo i fedeli brindisini avranno l’opportunità di vivere l’itinerario spirituale della Passione di Gesù Cristo in uno dei luoghi più importanti ed evocativi della propria città: il porto. La Via Crucis, che sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Antenna Sud Extra (canale 92 del digitale terrestre), muoverà alle ore 20 dalla Scalinata Virgilio per toccare i luoghi più rappresentativi del porto interno.

Nata dall’iniziativa del parroco della Cattedrale, don Mimmo Roma, la Via Crucis è realizzata in collaborazione con la Capitaneria di Porto, il Comando dei Vigili del Fuoco, l’Unità Pastorale Casale, Assoarma, la Guardia di Finanza, la Marina Militare, la Prefettura, i pescatori e alcune attività produttive.

Le meditazioni evangeliche delle otto stazioni sono a cura di Teodoro De Giorgio e metteranno in luce aspetti poco noti dei monumenti e dei luoghi interessati. Sarà una preghiera che concilia fede e storia, memoria e identità per illuminare il presente e fare senso al futuro.

