Unicef apre le porte della sede di San Vito: "I diritti e i bisogni dei bambini non vanno in ferie"

SAN VITO DEI NORMANNI - In occasione di “Rezzica”, il tradizionale e popolare appuntamento che si tiene il 13 agosto nel centro storico di San Vito dei Normanni, il comitato provinciale Unicef di Brindisi, che proprio nel centro storico sanvitese ha la sua sede, aprirà eccezionalmente i battenti per consentire, a quanti lo vorranno, di conoscere e sostenere le iniziative che l’Unicef realizza.

“Abbiamo pensato – afferma il nuovo presidente del comitato provinciale Unicef di Brindisi Raffaele Romano, da qualche settimana subentrato a Ernesto Marino che ha guidato il Comitato nel difficile periodo della pandemia – di cogliere questa opportunità, per la quale ringraziamo gli organizzatori, e tornare finalmente tra la gente a promuovere le attività dell’Unicef. I diritti e i bisogni dei bambini, di ogni bambino, non vanno in ferie e i nostri volontari saranno ben lieti di dedicare ad essi qualche ora, domenica sera. 'Rezzica' è una festa di comunità e alla comunità, di residenti e turisti, faremo conoscere la nostra mission".

La sede di via Annibale De Leo n.60 sarà aperta il 13 agosto dalle 20 alle 24: l’occasione buona - come si diceva - per sensibilizzare e raccogliere fondi finalizzati al sostegno di iniziative Unicef a beneficio dei bambini in tutto il mondo.