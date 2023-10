Viabilità: ordinanza comunale per le partite casalinghe del Brindisi Fc

BRINDISI - Dopo il "via libera" al ritorno a casa - il Fanuzzi - del Brindisi Fc, arriva l'ordinanza dirigenziale che riguarda la viabilità al quartiere Casale. Riguarda via Benedetto Brin e via Santa Maria del Casale, riporta la data di ieri (lunedì 9 ottobre 2023) e la firma del dirigente del settore Lavori e Opere Pubbliche e Trasporti del Comune di Brindisi, Fabio Stefano Lacinio. Il punto di partenza è la richiesta pervenuta per le vie brevi, con la quale il comando della polizia locale di Brindisi, guidato dal comandante Antonio Orefice, ha chiesto di predisporre apposita ordinanza in materia di circolazione e traffico per interdire la circolazione e la sosta nei pressi dello stadio comunale Fanuzzi.

L'ordinanza interessa i giorni riportati nel calendario Lega Pro delle partite che il Brindisi Fc disputerà in casa nella stagione calcistica 2023-2024 e in quelle di coppa che si disputeranno in casa. Ecco, nel dettaglio: in via Benedetto Brin da due ore prima dell'inizio dell’incontro di calcio e fino a cessate esigenze - nel tratto stradale compreso tra la rotatoria con via Amalfi e via Santa Maria del Casale - sarà predisposto il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, su entrambi i lati, a esclusione dei veicoli di soccorso, di quelli delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e Stp. Sempre su via Benedetto Brin e sempre da due ore prima dell'inizio dell'incontro di calcio e fino a cessate esigenze, nella zona adiacente la tribuna centrale dello stadio comunale, il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, su entrambi i lati, a esclusione dei veicoli sopra citati.

Infine, l'ordinanza riguarda anche via Santa Maria del Casale - e riguarda il lasso di tempo che va da due ore prima dell'inizio dell'incontro di calcio e fino a cessate esigenze - e in particolare la zona tribuna laterale, e impone il divieto di transito a tutti i veicoli, nell'arco temporale sopra citato, in cui è consentito il transito ai veicoli dei soli residenti, di soccorso, delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Inoltre, dovrà essere garantito l'accesso al parcheggio prospiciente lo stadio su via Benedetto Brin, tramite l'apposizione di adeguate limitazioni fisiche in corrispondenza dell'intersezione di via Ancona. L'ordinanza specifica che "è fatto obbligo alla Brindisi Multiservizi di provvedere alla posa in opera di un adeguato numero di transenne e alla realizzazione dell'impianto di segnaletica che dovrà essere conforme al Codice della Strada e mantenuto sempre in perfette condizioni di funzionalità".