Vendita sito Euroapi, Pd: "L'azienda mantenga impegni assunti anziché scappare”

BRINDISI - Notizia di pochi giorni fa è che lo stabilimento collocato a Brindisi di Euroapi, ex Sanofi, si sta avviando ad una possibile cessione. La multinazionale francese chimico-farmaceutica ha fatto sapere che esplorerà la possibilità di vendere il sito industriale situato in via Angelo Titi, dove operano circa 220 dipendenti. E’ quanto emerge da un comunicato sui risultati conseguiti nel 2023 e le prospettive per il 2024 diramato dalla società.

Già ieri (29 febbraio) sono giunte le prime reazioni della politica brindisina. Nella mattinata odierna, invece, è stata diffusa una nota del Partito democratico a firma del segretario cittadino Francesco Cannalire.

"Il disimpegno dal territorio annunciato da Euroapi, mediante la messa in vendita dello stabilimento di Brindisi, preoccupa per le modalità e soprattutto per il negativo impatto socio-economico che può scaturire da tale ipotesi" si legge nel comunicato.

"È davvero singolare, poi, che da quando la multinazionale Sanofi ha riconvertito la compagine societaria dello stabilimento brindisino in Euroapi srl mantenendo, almeno all’inizio a quanto risaputo, il pieno controllo della stessa società neocostituita, le condizioni siano rapidamente peggiorate - prosegue Cannalire -. All’epoca della riorganizzazione societaria, è evidente, fu concessa eccessiva fiducia nelle prospettive annunciate e nelle promesse di rilancio dello stabilimento di Brindisi. Forse, ancora una volta i vertici di Sanofi/Euroapi, pensano di irretire l’opinione pubblica con comunicati finalizzati ad indorare la pillola nascondendo scenari più cupi e drammatici. Non ci stiamo".

"È doveroso ricordare e sottolineare che lo stabilimento di Brindisi del gruppo Sanofi/Euroapi è tra gli opifici maggiormente finanziati dalla Regione Puglia e da Puglia Sviluppo, e quindi con soldi pubblici, tramite accordi di programma e contratti di sviluppo finalizzati a potenziare la produzione. Perciò Sanofi seppur schermata da Euroapi ha l’obbligo, non solo morale, di investire le risorse necessarie a rilanciare la produzione a Brindisi".

"Per questo non faremo sconti e non ci faremo nuovamente abbindolare, favorendo questa volta la fuga di Sanofi/Euroapi - conclude il Pd Brindisino -. Chiederemo l’immediato intervento della Regione Puglia proprio nei confronti di Sanofi/Euroapi a tutela del futuro dell’impianto di Brindisi e della stabilità lavorativa dei dipendenti, affinché vengano mantenuti gli impegni assunti a fronte di cospicui finanziamenti regionali ricevuti negli scorsi anni".

