Auto in marcia va a fuoco: le fiamme divampano nonostante la pioggia

MESAGNE - Una Bmw bianca in marcia è andata a fuoco poco dopo le 9 di stamattina per cause da accertare. È quanto successo nel cuore di Mesagne, in piazza Vincenzo Gioberti, in prossimità degli uffici Asl che ospitano il servizio veterinario.

Le fiamme sono divampate nonostante la pioggia incessante che dalla prima mattinata sta cadendo sulla città. Grosso spavento per il conducente, che fortunatamente è riuscito a scendere in tempo mettendosi in salvo. Sul posto sono giunti la polizia locale ed i vigili del fuoco, che hanno spento definitivamente le fiamme.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.