Autocisterna e si blocca sul passaggio a livello: apprensione in via Osanna

BRINDISI – Si sono vissuti momenti di apprensione intorno alle ore 10.15 di oggi (lunedì 26 giugno) all’altezza del passaggio a livello di via Osanna. I problemi sono stati causati da un’autocisterna che a causa di una coda è rimasta bloccata sui binari, mentre si abbassavano le sbarre. Una di queste ha colpito il mezzo.

In quei frangenti anche una Fiat Panda, preceduta dall’auto cisterna, è rimasta di fatto bloccata. Immediatamente sono state attivate le forze dell’ordine per mettere l’area in sicurezza. Sul posto si sono recati i carabinieri, la Polizia Locale e la Polfer, che procede con i rilievi del caso. Fortunatamente nessun ferito. Il passaggio a livello è stato a lungo inagibile. E' da accertare se non sia stata rispettata la segnaletica.