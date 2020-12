“Frontiere tracciabili”, sequestrate 14 tonnellate di prodotto ittico estero

BRINDISI - Sanzioni amministrative pari a nove mila euro e 14 tonnellate di pesce proveniente dalla Grecia posto sotto sequestro. E' il risultato della maxi operazione disposta dal comando generale del corpo delle capitanerie di porto sotto il coordinamento del centro di controllo di area della pesca della direzione marittima di Bari. "Frontiere tracciabili" ha l'obiettivo, infatti, di controllare i prodotti ittici e la loro commercializzazione in ingresso sul territorio nazionale.

Per questo motivo, il personale militare della capitaneria di porto di Brindisi ha controllato durante le feste natalizie lo sbarco in ambito portuale, le piattaforme logistiche di distribuzione e grossisti locali di prodotto ittico allo scopo di impedire che specie provenienti dall’estero, prive di prescritti requisiti di igiene, qualità e tracciabilità, facessero ingresso nel territorio nazionale e fossero quindi liberamente commercializzate sul mercato interno in modo del tutto incontrollato. L'operazione ha portato al sequestro di circa 14 tonnellate di prodotto ittico, proveniente dalla Grecia, per un totale di sanzioni amministrative pari a 9mila euro.