Dopo l'incidente stradale, la lite. E spunta un coltello: un ferito

BRINDISI - La lite in seguito a un incidente stradale è sfociata in un accoltellamento. Il bilancio è di un ferito, non grave. E' accaduto nella serata di ieri, martedì 30 agosto 2022, al rione Casale, in via Materdomini, per la precisione. Stando a quanto si apprende, due auto sono state coinvolte in un sinistro stradale a causa di una mancata precedenza.

I due guidatori sono scesi e hanno iniziato a discutere. Gli animi si sono scaldati, fin quando uno dei due non ha estratto un coltello e si è avventato sull'altro. Il risultato è stato una ferita al braccio. Alcuni passanti hanno allertato carabinieri e 118, che si sono recati sul posto. I sanitari hanno soccorso il ferito, per fortuna non grave. Mentre i carabinieri hanno identificato le due persone. Stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti e valutando gli eventuali profili penali.