Rubato a Lecce e ritrovato nel Brindisino: si indaga sul furto di uno scooter

TORCHIAROLO – Rubato a Lecce, è stato recuperato a tempo di record in provincia di Brindisi. Si trovava in una località marina di Torchiarolo uno scooter Honda Sh di cui ieri mattina (lunedì 4 luglio) è stato denunciato il furto nel capoluogo salentino. La scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio in località Miramare, alle porte di Torre San Gennaro, da una pattuglia di carabinieri della stazione di Torchiarolo.

Il mezzo è stato individuato su una strada che si incrocia con la litoranea sud. Oltre all’Sh, da quanto appreso, è stato ritrovato anche uno Yamaha T Max con targhe contraffatte. Entrambi gli scooter sono stati posti sotto sequestro presso il deposito giudiziale della ditta Tarantini. Nella giornata odierna l'Sh è stato restituito al legittimo proprietario, residente a Lecce. I carabinieri indagano per risalire agli autori del furto e all’utilizzatore del motociclo con targhe contraffatte.