Controlli Polizia di frontiera su traghetti provenienti da Grecia e Albania: tre arresti

BRINDISI - Tre arresti da parte della Polizia di Frontiera di Brindisi nell'ambito di alcuni controlli effettuati nei giorni scorsi durante le fasi di sbarco delle navi traghetto provenienti dalla Grecia e dall’Albania. Tre cittadini stranieri sono risultati destinatari di ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dalle Procure della Repubblica di Ascoli Piceno, Napoli e di Ferrara, perchè condannati, per reati commessi tra il 2010 e il 2013, alla reclusione rispettivamente di anni 1 e mesi 6 per violazione di norme in materia di sostanze stupefacenti, di anni 2 per i reati di ricettazione e di falsità materiale commessa da privato e di anni 1 di reclusione per furto aggravato in abitazione. I tre sono stati rinchiusi nella locale Casa Circondariale a disposizione delle Autorità giudiziarie.

L'arresto, come accennato, rientra nei controlli mirati nei confronti dei veicoli e dei passeggeri che transitano dalla Frontiera marittima ed area del capoluogo, finalizzati al contrasto di reati competenza della propria specificità, quali il contrasto dell’immigrazione clandestina, il traffico di auto rubate, la ricerca di persone destinatari di provvedimenti restrittivi e di altre attività illecite di varia natura. Soprattutto in questo periodo storico, la Polizia di Frontiera di Brindisi ha ulteriormente innalzato i livelli di sicurezza durante i controlli di automezzi e passeggeri che attraversano la frontiera brindisina.