Covid: in Puglia oltre 2mila nuovi casi e quasi 1300 guariti in un giorno

Sono 2.403 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. I test giornalieri eseguiti sono 11.417 e una persona è deceduta. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 752 contagi, a seguire Lecce con 478, poi Foggia con 476, Bat 237, Taranto 231, Brindisi 185. Residenti fuori regione: 40, provincia in definizione: 4.

Le persone attualmente positive sono 23.317, di queste 218 sono ricoverate in area non critica e 8 in Terapia intensiva. I casi totali in Puglia dall'inizio della pandemia sono 1.160.279, i test eseguiti 11.210.870. Le persone guarite sono 1.128.383, 1284 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8.579.

Casi totali per provincia: Bari 381.825, Bat: 102.128, Brindisi: 108.019, Foggia: 170.320, Lecce: 230.299, Taranto: 155.096. Residenti fuori regione: 8.851. Provincia in definizione: 3.741