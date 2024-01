Decesso Maria Antonietta Panico: salma restituita alla famiglia, fissati i funerali

TORCHIAROLO - La comunità di Torchiarolo si prepara per l'ultimo saluto a Maria Antonietta Panico, la 42enne torchiarolese (43 anni li avrebbe compiuti ieri, domenica 21 gennaio) trovata senza vita nella sua abitazione di Trento la mattina del 17 gennaio scorso. Nei giorni scorsi la salma è stata restituita ai familiari e domani, nella chiesa del cimitero Monumentale di Trento, alle 14, si svolgeranno i funerali. Successivamente la salma verrà portata a Torchiarolo. Nella mattinata di mercoledì 24 sarà sistemata nella sala funeraria di via Bengasi, 28 per l'ultimo saluto di parenti e amici. Alle 15.30, nella chiesa Madre, sarà celebrata una Santa messa per la sepoltura.

Un decesso, quello della 42enne che ha sconvolto due comunità: quella di Trento, dove la donna viveva da 20 anni e in cui si era perfettamente integrata partecipando anche attivamente alla vita politica e quella di Torchiarolo dove è nata e cresciuta fino al diploma e dove vivono i genitori, Rosario e Galeana e il fratello Lucio. La donna lascia nel dolore anche una figlia di 16 anni. E' stata proprio la ragazza a far scoprire il corpo senza vita della madre. Non riusciva a mettersi in contatto con lei da qualche giorno così ha allertato il padre (ex marito della Panico) che a sua volta si è recato a casa della 42enne facendo la tragica scoperta. Maria Antonietta, conosciuta come "Mary", era riversa sul letto senza vita, attorno a lei tracce ematiche, macchie di sangue anche sul pavimento. Questi dettagli hanno fatto scattare le indagini e successivamente la salma è stata sottoposta a esame autoptico. Scartata subito l'ipotesi di suicidio, successivamente è stata accantonata anche quella di omicidio (inizialmente si era anche parlato di femminicidio): la 42enne, stando ai primi riscontri, sarebbe morta per cause naturali. Il decesso sarebbe avvenuto due giorni prima il ritrovamento del corpo.

Ora non resta che il dolore e i ricordi di lei. In molti subito dopo la diffusione della notizia della sua morte hanno espresso messaggi di cordoglio sui social network, sia a Trento che a Torchiarolo, manifestando vicinanza alla famiglia che tanto l'amava.