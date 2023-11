Le fiamme avvolgono un'auto in sosta: vigili del fuoco scongiurano il peggio

BRINDISI - È stata una notte movimentata al quartiere Cappuccini. Erano circa le ore 3.00 quando alcuni residenti sono stati disturbati da un'incendio che ha coinvolto un veicolo in sosta presso via Pietro Chimienti, a due passi dalla scuola media "Leonardo Da Vinci" e dal parco "Cesare Braico". Si trattava di una Peugeot di colore blu, avvolta dalle fiamme per cause da accertare.

Il bagliore delle fiamme e soprattutto l'odore del fumo hanno attirato l'attenzione di quanti in quel momento dormivano o di chi era in giro a tarda notte.

Sul posto è prontamente giunta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, che ha spento l'incendio e messo in sicurezza l'intera area. I vigili hanno scongiurato il rischio che le fiamme si potessero propagare anche ad altri veicoli, facendo tornare il sereno tra gli abitanti della zona.