"Forte boato proveniente dal controsoffitto": sgomberata e chiusa una scuola

BRINDISI – Con ordinanza sindacale a Brindisi è stata chiusa la scuola Cervellati sita in via Vittoria Veneto, 6 per rischio crollo. L’edificio ospita la sede didattica del Centro provinciale istruzione adulti (Cpia) e della scuola dell’Infanzia dell’Ic Cappuccini. Il provvedimento è stato emesso all’esito di un sopralluogo eseguito nella giornata di oggi, martedì 6 febbraio, da parte dei tecnici del Settore Lavori pubblici del Comune di Brindisi interpellati a seguito della segnalazione “di un forte boato proveniente dal controsoffitto presente all’intradosso del solaio di copertura” si legge nell’ordinanza.

In fase di ispezione del controsoffitto del piano primo è emerso “che i travetti in calcestruzzo armato del solaio di copertura presentano evidenti e pericolose lesioni che hanno generato, in maniera diffusa, il distacco e caduta di porzioni di calcestruzzo; l’inarcamento del solaio di copertura ha raggiunto lo stato di deformazione plastica irreversibile tale da presupporre rischio di cedimento o crollo dell’impalcato”.

Una situazione, quindi, “che pone in serio pericolo l’incolumità dell’utenza e del personale occupante la struttura scolastica”. Per questo motivo si è resa necessaria “L’immediata interdizione del piano primo dell’edificio attualmente adibito a sede didattica del Cpia”.

Inoltre, “attesa la vetustà del solaio del piano terra pur non avendo riscontrato la presenza di lesioni all’intradosso di tale solaio, si impone l’immediata l’interdizione del piano terra adibito a scuola dell’infanzia “Cervellati” e il trasferimento della stessa presso l’adiacente scuola primaria “Scivales”.

La chiusura dell’edificio durerà il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

