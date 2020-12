Forte vento: cadono alberi, rami e segnali stradali. Danni ad auto

Articolo in aggiornamento

BRINDISI - Il vento di Libeccio che da qualche ora sta soffiando con raffiche che sfiorano i 70 km orari sta creando non pochi disagi e danni nel Brindisino. Dal pomeriggio di oggi, lunedì 28 dicembre, i centralini del 115 e della Polizia locale di Brindisi stanno squillando ininterrottamente per segnalare pericoli sulle strade. I vigili del fuoco hanno già fatto oltre 20 interventi tra alberi caduti, rami spezzati e segnali stradali pericolanti.

Gli agenti della Polizia locale sono stati chiamati in via Calore a Brindisi dove all’altezza del civico 1 un albero è caduto su un’auto parcheggiata per strada. Per fortuna senza feriti. Albero caduto anche in via Cellie e sulla rotatoria che dalla 379 codice in aeroporto. Lì si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In via Ferrante Fornari, all’altezza del civico 17, invece, il forte vento ha rotto una finestra e i pezzi di vetro sono caduti per strada. Per fortuna anche in questo caso nessuno è rimasto ferito. All'incrocio con via Togliatti e via San Giovanni Bosco è caduto un palo della segnaletica.

A Cellino San Marco un albero ha reciso cavi Enel finendo su un'auto. E' accaduto in piazza del Popolo nel giardinetto di una palazzina Arca Nord Salento. Sul posto agenti della Polizia locale al comando di Luana Casalini, i volontari della Protezione civile comunale con il responsabile Comunale Franco Menga. il coordinatore del Gruppo Comunale, invece, è impegnato in via Campi dove è caduto un palo.

L’Allerta Arancione per vento, su tutto il territorio regionale, è prevista fino alle ore 20 di oggi.

Gallery