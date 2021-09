Restano in carcere i due arrestati con un chilo di cocaina e sei chili di marijuana

FRANCAVILLA FONTANA - Restano in carcere i due cittadini francavillesi arrestati l'11 settembre dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana con un chilo di cocaina e quasi sei chili di marijuana. Antonio Massimiliano Iurlaro (difeso dagli avvocati Cosimo Lodeserto e Grazia Iurlaro) e Salvatore Parisi (difeso dall'avvocato Michele Fino), rispettivamente di 47 e 45 anni, hanno risposto alle domande del gip del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis. L'interrogatorio di convalida si è svolto oggi (martedì 14 settembre), presso il carcere di Taranto, dove sono reclusi i due francavillesi. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Iurlaro, da solo, deve rispondere di ricettazione a causa di un'autovettura rinvenuta in un locale nella sua disponibilità. L'autovettura era priva di elementi identificativi. Per Parisi il gip ha escluso tale contestazione.

L'arresto dei due è avvenuto poco prima delle dieci di sera dell'11 settembre scorso. Erano a bordo di un'autovettura Audi A3, condotta da Iurlaro. Stavano girando per le vie di Francavilla Fontana quando si sono imbattuti in una vettura dell'aliquota operativa del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri. Parisi e Iurlaro sono apparsi nervosi. Ne avevano ben donde. Fermati dai militari, sono stati trovati in possesso di mezzo chilo di cocaina. La perquisizione si è estesa presso un garage nella disponibilità dei due. Qui sono stati rinvenuti un altro mezzo chilo di cocaina e quasi sei chili di marijuana, oltre a 1.730 euro in contanti (ritenuti provento di attività illecita), materiale utile per il confezionamento, un'autovettura Fiat Panda beige priva di elementi identificativi (telaio, carta di circolazione). I due sono stati arrestati dai carabinieri. Oggi è arrivata la convalida.