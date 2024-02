Intercettati a bordo di auto rubata: due uomini ammanettati nel traffico cittadino

BRINDISI – Procedevano a bordo di un’auto rubata, ma sono stati intercettati dalla polizia. Si sono vissuti momenti di grande concitazione stamattina (martedì 13 febbraio) al rione Santa Chiara, dove le forze dell’ordine hanno ammanettato due persone, davanti agli occhi di numerosi cittadini.

L’episodio si è verificato in via San Giovanni Bosco. Intorno alle ore 11.30 una macchina della casa automobilistica Mg con un paio di individui a bordo si è fermata quasi a ridosso dello spartitraffico, a un centinaio di metri dall’incrocio semaforizzato con via Villafranca. In quel tratto di strada si trovano diverse attività commerciali. Il traffico era sostenuto, in piena ora di punta.

La Mg pare abbia sostato qualche minuto, fino a quando non è arrivata una pattuglia della Sezione volanti. Il mezzo della polizia si è accostato alla Mg, bloccando il traffico. Nel giro di pochi istanti un paio di agenti sono scesi dall’auto, hanno prelevato i due occupanti della Mg, li hanno ammanettati e li hanno fatti salire a bordo della Volante. Nel frattempo sono arrivatealtre pattuglie, fra cui un'auto civetta, in sirena.

Da lì i due soggetti sono stati condotti in questura. Gli investigatori procedono con gli accertamenti di rito. Al momento non si conoscono le circostanze in cui è avvenuto il furto della macchina. Le indagini sono in corso.

