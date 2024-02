Sorpresi a rubare due motocicli fuori da un'abitazione: ladri arrestati in flagranza

FASANO - Stavano per impossessarsi di un paio di motocicli e altro ancora, ma sono stati interrotti dall’arrivo dei carabinieri. Due fasanesi sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Fasano. Il furto è stato sventato nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nei luoghi più frequentati di Fasano, con particolare interesse per le vie della movida.

I due fasanesi sono stati sorpresi all’esterno di una abitazione provata, mentre asportavano refurtiva di vario tipo, oltre ai due motocicli. Il reato contestato è quello di furto aggravato e ricettazione.

Durante lo stesso servizio sono state denunciate a piede libero tre persone per guida senza patente ed una per guida in stato di ebbrezza alcolica;

Inoltre tre persone sono state segnalate alla prefettura di Brindisi quali assuntori di sostanze stupefacenti, tra cui due ragazzi di 24 e 28 anni, poiché, all’atto del controllo, sono stati sorpresi con quantitativi di marijuana e cocaina per uso personale.

