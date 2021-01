Rubano trattori e sfondano muro: furto nella cantina confiscata alla mala

TORCHIAROLO – Si sono impossessati di due trattori e hanno sfondato un muro. Un nuovo furto è stato perpetrato all’interno dell’immobile confiscato a Tonino Screti situato in contrada Santa Barbara, nell’agro di Torchiarolo, al confine con il territorio comunale di San Pietro Vernotico. Nel mirino di ignoti malfattori è finita la cantina dedicata a Hiso Telaray, un ragazzo albanese che a soli 22 anni, nel 1999, fu ucciso da un caporale. I ladri sono entrati in azione lo scorso fine settimana, con ogni probabilità alle prime luci di domenica 24 gennaio. Dopo aver aperto una grossa breccia nel muro di cinta, i banditi hanno rubato un paio di vecchi mezzi agricoli di proprietà di “Terre di Puglia – Libera Terra”, la cooperativa che da anni gestisce la villa e i terreni circostanti.

Il presidente della cooperativa, Salvatore Spinelli, si è recato stamattina (lunedì 25 gennaio) presso la caserma dei carabinieri di Torchiarolo per sporgere denuncia e consegnare le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza. Il modus operandi è in fase di accertamento. Si presume che i ladri siano entrati nella villa dopo aver scavalcato il muro perimetrale e utilizzando gli stessi trattori potrebbero aver sfondato il muro della cantina. Il danno più grosso, ancora da quantificare, è proprio quello arrecato al fabbricato, al di là del valore della refurtiva.

“Per prima cosa – dichiara Salvatore Spinelli a BrindisiReport – dovremo mettere in sicurezza la parete. Non ci faremo scoraggiare da questo danno. Continueremo a impegnarci per dare valore al lavoro". Costituita nel gennaio 2008, la cooperativa “Terre di Puglia – Libera Terra” ha impegnato oltre 400mila euro nel ripristino dei vigneti che ricoprono i terreni confiscati e nel reimpianto di nuovi più produttivi, nei lavori di sistemazione parziale dell’immobile e nella sistemazione di strade, pozzi irrigui e pertinenze varie. Attualmente vengono prodotte cinque etichette di vino delle varietà autoctone di negramaro e primitivo, per un totale di circa 110mila bottiglie marchio “Hiso Telaray – Libera terra di Puglia”. “Siamo consapevoli – dichiara Spinelli - del lavoro che facciamo e lo faremo con più forza. E’ una cosa bella agire con contratti di lavoro regolari, per riproporre le bellezze sia agricole che enogastronomiche del territorio”.

