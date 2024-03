Guardia di finanza, a Brindisi il comandante interregionale dell'Italia meridionale

BRINDISI - Il comandante interregionale dell'Italia meridionale della guardia di finanza, generale di corpo d'armata Vito Augelli, autorità gerarchica sovraordinata a tutti i reparti della Puglia, oltre che delle regioni Campania, Basilicata e Molise, ha visitato nella giornata di ieri - martedì 12 marzo 2024 - il comando provinciale di Brindisi.

L'alto ufficiale generale, profondo conoscitore della realtà pugliese avendo già lavorato a Bari come comandante della Puglia, è stato accolto dal comandante regionale, generale di divisione Fabrizio Toscano, e dal comandante provinciale, colonnello t.Spef Piergiorgio Vanni, e ha dapprima effettuato alcuni incontri istituzionali con il prefetto e i vertici dell'autorità giudiziaria, ai quali ha confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle fiamme gialle di ogni ordine e grado che operano nella provincia brindisina, ricevendo, al contempo, espressioni di piena soddisfazione, stima e fiducia e per le molteplici attività di servizio svolte da tutti i reparti dipendenti.

Il generale Augelli ha quindi visitato la caserma "Fin. M.A.V.M. Angelo Apruzzi" sede del comando provinciale, del nucleo di polizia economico finanziaria e della compagnia pronto impiego di Brindisi dove ha salutato il personale presente, riportando le lusinghiere espressioni di apprezzamento dell'autorità giudiziaria e di governo, aggiungendo il suo personale plauso per l'impegno, la dedizione e il senso del dovere che connotano la diuturna attività dei finanzieri a tutela della legalità e della sicurezza; a seguire, un breve ma significativo incontro con i rappresentanti delle associazioni nazionali finanzieri d'Italia di Brindisi, Ostuni e Fasano, esaltandone la spiccata funzione sociale nella collettività brindisina.

Il comandante interregionale ha infine presieduto un incontro con i comandanti dei reparti dipendenti nel corso del quale sono stati analizzati i contesti sociali ed economici della provincia, illustrate le prospettive operative di contrasto alle varie forme di criminalità economico-finanziaria, nonché le misure di welfare a favore del personale.

Sempre ieri, in mattinata il prefetto di Brindisi Michela La Iacona ha ricevuto in visita istituzionale il generale di corpo d'armata Vito Augelli, accompagnato dai comandanti regionale e provinciale, il generale di divisione Fabrizio Toscano e il colonnello Piergiorgio Vanni. L'incontro, svoltosi in un clima di massima cordialità e proficua collaborazione, ha rappresentato l'occasione per un utile confronto sulle delicate funzioni svolte dalla guardia di finanza tese a impedire ogni forma di distorsione delle attività economiche dai tentativi di infiltrazione della criminalità. Il prefetto ha tenuto a esprimere il proprio sincero apprezzamento al generale Augelli per la dedizione e la professionalità dimostrati dalle fiamme gialle nell'assolvimento delle complesse attività del corpo.

