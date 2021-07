Inaugurazione con Al Bano e il sindaco: senza mascherina e distanziamento

CELLINO SAN MARCO - Zero distanziamento, niente mascherine. Le foto pubblicate parlano chiaro: né il sindaco di Cellino San Marco, Salvatore De Luca, né l'ospite d'onore Albano Carrisi, né tantomeno esponenti delle Acli locali indossano le protezioni e mantengono le distanze, nonostante il Covid-19 non sia stato sconfitto, tutt'altro. L'occasione è l'inaugurazione del Fortis Point a Cellino San Marco, sede operativa del Parco Culturale Gruppo Fortis dedicata a cittadini e aziende del territorio. Alcuni partecipanti, a onor del vero, indosseranno pure le mascherine, ma fa specie che autorità e personaggi in vista non diano il buon esempio, almeno a giudicare dalle foto scattate. Sindaco e consiglieri in primis. Le foto ci sono state segnalate da alcuni cittadini, indignati, dopo essersi imbattuti nelle stesse sui social.

Uno dei consiglieri ha deciso infatti di pubblicare le foto della serata sulla propria pagina Facebook, forse senza pensare troppo alle conseguenze delle immagini, che parlano chiaro. "Da oggi la nostra Cellino San Marco, ha uno strumento in più per creare sviluppo e benessere", scrive a corredo delle immagini. Sviluppo magari, ma benessere non è dato saperlo, almeno nell'immediato, vista l'assenza di mascherine anti-Covid e di distanziamento. Alcuni partecipanti, a onor del vero, portano la mascherina, al gomito o abbassata sul viso. Gli altri, neanche quello. E non pare che l'assenza di mascherine sia dettata dallo "scatto" ufficiale, visto che le foto si riferiscono anche ad altri momenti della inaugurazione.