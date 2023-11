Incendio devasta appartamento: evacuata una palazzina, indaga la polizia

BRINDISI – Il primo incendio la scorsa settimana. Il secondo stanotte (lunedì 14 novembre), con conseguenze più gravi del precedente, se si considera che un’intera palazzina è stata evacuata. Per due volte nel giro di pochi giorni un appartamento in via Pastrengo, al rione Santa Chiara, è stato investito da altrettanti roghi che non possono non destare sospetto.

Si tratta di un’abitazione disabitata al pian terreno di un palazzo di cinque piani situato al civico 52, nei pressi dell’ex sede dell’Inpdap. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 2:20. Il fumo ha raggiunto anche i piani superiori, diffondendosi nell’androne.

Circa 10 famiglie si sono svegliate nel cuore della notte e hanno dovuto lasciare l’edificio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, i soccorritori del 118, la polizia e i carabinieri. L’incendio sarebbe partito dalla veranda dell’appartamento, provocando danni ingenti. Risparmiate, per fortuna, le altre abitazioni.Una parte dell’immobile è stata dichiarata inagibile. I condomini, invece, una volta rientrata l'emergenza, sono rientrati a casa. Sull’episodio indaga la polizia.

L’ipotesi del dolo è concreta. Basti pensare che già la scorsa settimana, come detto, lo stesso appartamento era stato interessato da un incendio. In quel caso le fiamme rimasero circoscritte all’unità esterna di un climatizzatore e a una tapparella, provocando danni di lieve entità. Gli investigatori acquisiranno le immagini riprese dalle telecamere della zona. SI lavora per far luce su quello che sembrerebbe avere tutti i crismi di un atto intimidatorio.