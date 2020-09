Incendi notturni appiccati di continuo: parco Buscicchio in balia dei vandali

BRINDISI – Appiccano un incendio, aspettano che i vigili del fuoco lo spengano e poi ne accendono un altro, costringendo i pompieri a nuovo intervento. Questa storia va avanti da almeno una settimana all’interno del parco Buscicchio, situato in via Mantegna, al rione Sant’Elia. L’ultima di una lunga serie di bravate si è verificata la scorsa notte (venerdì 11 settembre).

Intorno all’una è arrivata una richiesta di intervento al 115. Giunta sul posto, una squadra di vigili del fuoco trova un cumulo di aghi in fiamme, alle spalle del tensostatico. Un classico, purtroppo, da quelle parti. Occorrono pochi secondo per spegnere il piccolo rogo e rientrare in caserma. Sulla via del ritorno, però, la squadra è costretta a un nuovo dietro front, sempre per il solito motivo: incendio di aghi di pinto. Stavolta, oltre ai pompieri, intervengono anche i carabinieri. Mentre i primi mettono a tacere le fiamme, i secondo pattugliano il perimetro del polmone verde. Ma dei vandali non si trova alcuna traccia.

Solo intorno alle 2.30 la squadra è rientrata alla base, senza ulteriori seccature. Purtroppo, come detto, è da una settimana che all’interno di parco Buscicchio si “scherza con il fuoco”. La struttura, si sa, è presa continuamente di mira da vandali. Ne sanno qualcosa il titolare della pizzeria situata all’ingresso del parco e i responsabili della società di ginnastica Temese, utilizzatrice del tensostatico. Fra furti e danneggiamenti, i teppisti sono entrati in azione un’infinità di volte, anche in pieno lockdown.