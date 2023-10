Incendio nell'abitazione, famiglia con 7 bambini bloccata al primo piano: messa in salvo

MESAGNE - Nel pomeriggio di oggi (26 ottobre), intorno alle 15:00, un incendio si è sviluppato in una casa famiglia collocata in via Napoli a Mesagne, nel quartiere Sant'Antonio. Una famiglia afgana, composta dai due genitori e da sette bambini piccoli, è rimasta intrappolata al primo piano in conseguenza al forte fumo sviluppatosi al livello inferiore dell'abitazione. La matrice dell'accaduto è da accertare, anche se sembrerebbe legata a dei rifiuti andati in fiamme per cause accidentali.

L'incendio è stato sedato dai vigili del fuoco del Comando di Brindisi, che insieme agli agenti del commissariato di Mesagne, hanno messo in salvo le nove persone. Presente anche la polizia locale ed il personale del 118 per i controlli sanitari di rito.