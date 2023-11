Fiamme partite da una stufetta: anziana si mette in salvo nel cortile di casa

CELLINO SAN MARCO – Ha cercato riparo nel cortile, per mettersi in salvo. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per una 85enne colta di sorpresa da un incendio che ha invaso la sua abitazione. E’ accaduto alle prime luci di oggi (domenica 26 novembre) in via Roma, nel centro di Cellino San Marco.

Le fiamme sarebbero partite da una stufa elettrica difettosa. Una vicina ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto si è recata una squadra partita dal comando provinciale di Brindisi. Grazie al loro operato è stato scongiurato il peggio. La malcapitata ha riportato lievi ferite. Si sono occupati di lei i soccorritori del 118. Sul posto la Polizia Locale di Cellino San Marco.