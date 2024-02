Incendio devasta due auto e lambisce palazzo: apprensione nel centro di Brindisi

BRINDISI - Le macchine si sono trasformate in una palla di fuoco, sprigionando un fumo che ha annerito la facciata di una palazzina. Si sono vissuti momenti di grande apprensione intorno alle ore 23 di venerdì (9 febbraio), in via Pasquale Camassa, a poche decine di metri dalla Fontana dell'impero, uno dei monumenti simbolici di Brindisi.

Le auto erano parcheggiate accanto al marciapiede che costeggia il parapetto con affaccio verso le Sciabiche. Il rogo ha attirato l'attenzione di numerose persone che cenevano nei ristoranti della zona, fra piazzale Lenio Flacco e via Thaon De Revel, o che passeggiavano sul lungomare. Grande lo spavento delle famiglie residenti nella palazzina ubicata di fronte alle auto. Alcuni appartamenti sono stati invasi dal fumo.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Sul posto anche la polizia. L'origine dell'incendio è da accertare.

