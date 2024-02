Incendio devasta auto: danneggiata anche un'abitazione, pompieri sul posto

CEGLIE MESSAPICA – Anche il prospetto di un’abitazione danneggiato da un incendio che stanotte (domenica 12 febbraio) ha devastato un’auto in sosta. Si tratta di una Lancia parcheggiata in via Aldo Moro, nel centro abitato di Ceglie Messapica.

Nel giro di pochi secondi il veicolo si è trasformato in una palla di fuoco. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. La facciata dello stabile situato di fronte al veicolo è stata parzialmente annerita dal fumo. La natura del rogo è da accertare. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui