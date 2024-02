Lavatrice a fuoco e danni al locale: attività commerciale inagibile

ERCHIE - I vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana sono intervenuti nella serata di ieri, mercoledì 28 febbraio, in via Principe Di Napoli a Erchie per un incendio divampato in una pescheria. La squadra ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e a liberare gli ambienti dal fumo sprigionato dalla combustione. Una volta terminate le operazioni di spegnimento la zona è stata messa in sicurezza. Da quanto si apprende il rogo sarebbe partito da una lavatrice posta in una stanza/deposito adiacente al negozio. Il locale è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche i carabieniri.

