L'incendio parte dal caminetto a bioetanolo, spavento per una donna e due bambini

MESAGNE - L'incendio si è verificato poco prima delle 20.30 di ieri ed è partito dal caminetto a biotenolo presente nel salotto di un'abitazione in via Tenente Roberto Antonucci a Mesagne, l'arteria che conduce alla strada provinciale per San Vito dei Normanni.

Fortunatamente, le fiamme hanno coinvolto solo il divanno ed alcuni suppellettili, non comportando danni ulteriori per l'edificio e soprattutto alle persone residenti: una donna e due bambini. Il fumo ha comunque pervaso l'intera abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.