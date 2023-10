Raid incendiario nel cuore della notte: preso di mira un bar pasticceria

SAN PIETRO VERNOTICO – Hanno versato del liquido infiammabile e hanno appiccato un incendio. Sono di modestissima entità i danni riportati dalla saracinesca di un bar pasticceria situato in via Lecce, angolo via Ponchielli, a San Pietro Vernotico. Le fiamme si sono spente da sole nel giro di pochi secondi. L’episodio si è verificato intorno alle ore 1.30 di oggi (venerdì 27 ottobre).

Ad accorgersi dell’incendio sono stati alcuni vicini. Questi hanno immediatamente allertato i vigli del fuoco. Ma in realtà l’intervento dei pompieri non è stato necessario. Il rogo ha avuto vita breve. Sul posto si sono recati i titolari dell’attività e i carabinieri, la cui caserma dista poche centinaia di metri dal bar.

Le immagini riprese dalle telecamere di cui è dotata l’attività commerciale sono state subito acquisite. Da quanto appreso non vi sarebbero dubbi sull’origine dolosa dell’incendio. Sarebbero stati proprio i filmati a fornire questo responso. Ora si indaga per risalire agli autori e al movente del gesto. Il negozio, ad ogni modo, è regolarmente aperto.