Incidente nel centro abitato tra auto e scooter: non ce l'ha fatta il 19enne brindisino

BRINDISI - Non ce l'ha fatta il 19enne brindisino, Nicholas Di Mola, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale nella tarda serata di lunedì 30 novembre scorso all'incrocio tra viale Commenda e via Marche a Brindisi. Il giovane fu portato presso l'ospedale Perrino di Brindisi da un'ambulanza del 118, in codice rosso. Fu ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Attorno alle 15 di oggi il suo cuore ha cessato di battere.

Abitava al quartiere Paradiso, 19 anni li aveva compiuti a settembre scorso. Sin dalle ore successive all'incidente i parenti, gli amici e quanti conoscevano il ragazzo si sono stretti attorno al dramma della sua famiglia e hanno pregato per il giovane. Le sue condizioni sono parse subito gravi, su Facebook si sono susseguiti messaggi di speranza, anche il papà Marcello ha affidato al Social network il suo dolore chiedendo, virtualmente, al figlio di combattere per la vita con tutte le sue forze. Ma purtroppo a quasi 48 ore dall'incidente il suo cuore si è fermato.

Lo scontro che poi si è rivelato fatale si è verificato attorno alle 22.15 di lunedì 30 novembre. Il giovane viaggiava a bordo del suo scooter Tmax, il veicolo all'incrocio tra viale Commenda e via Marche è finito contro una Fiat 500 X condotta da una ragazza. L'impatto fu violentissimo, ad avere la peggio il 19enne: finì rovinosamente sull'asfalto battendo la testa. I primi soccorritori, in strada si precipitarono subito alcuni residenti, lo trovarono privo di sensi. I sanitari del 118 lo portarono a sirene spiegate in ospedale. Oggi la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: Nicholas non ce l'ha fatta. La città piange un'altra vittima della strada.