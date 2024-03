Incidente sul lavoro nella zona industriale: operaio cade dal tetto e perde la vita

BRINIDISI - Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 marzo, nella zona industriale di Brindisi. Si tratta di un 40enne, G.P., operaio presso una ditta del posto. Da quanto ricostruito fino a questo momento l'uomo sarebbe precipitato dal tetto di un capannone mentre stava eseguendo alcuni lavori di tipo edile. Il solaio non avrebbe retto sgretolandosi sotto ai suoi piedi. Lo sfortunato lavoratore sarebbe caduto da un'altezza di oltre 10 metri.

La tragedia si è consumata attorno alle 14.30. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'area è stata posta sotto sequestro, così come la salma che è stata portata presso la camera mortuaria del cimitero di Brindisi. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi, i colleghi della Squadra mobile e personale dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) per la ricostruzione delle circostanze della tragica caduta.

In serata decine di amici e parenti si sono recati al cimitero per esprimere vicinanza alla famiglia. Una morte che lascia increduli quanti conoscevano il 40enne, la sua bacheca di Facebook è stata subito invasa da messaggi di dolore e cordoglio.

Seguono aggiornamenti