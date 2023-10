Incidente in moto a Policoro: perde la vita ex agente di commercio del Brindisino

FRANCAVILLA FONTANA - Lutto a Francavilla Fontana: nel pomeriggio di ieri, domenica 1 ottobre, ha perso la vita il 63enne Antonio Landolfa, ex agente di commercio ed ex canditato consigliere con il movimento 5 stelle nell'ultima tornata elettorale. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente a Policoro, provincia di Matera, dove si era recato a bordo della sua moto per fare una passeggiata. Il veicolo a due ruote condotto dal 63enne si è scontrato con un'auto in viale Europa all’altezza dello svincolo per la Sinnica. Ad avere la peggio, purtroppo, il motociclista: è morto sul colpo. Inutile ogni intervento in eliambulanza del personale del 118.