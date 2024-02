Ancora sangue sulle provinciali: due giovani perdono la vita

MESAGNE - A 48 ore di distanza dall'ultimo incidente mortale, un altro dramma si è consumato sulle strade del Brindisino. Nella serata di oggi, domenica 25 febbraio, due giovani hanno perso la vita sulla provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna. L'incidente si è verificato attorno alle 20.30. Sul posto personale del 118 che ha tentato il tutto e per tutto per rianimare uno dei due, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. L'incidente si è verificato nei pressi della prima rotatoria che da Mesagne conduce sulla strada per Torre, nei pressi dell'agriturismo Le Terre. Da quanto si apprende ci sono anche dei feriti.