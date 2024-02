Drammatico incidente sulla provinciale: la fidanzata della vittima ricoverata in Rianimazione

SAN PIETRO VERNOTICO – E’ ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi la ragazza di 18 anni (ne compirà 19 il prossimo luglio) coinvolta nel terribile incidente avvenuto venerdì sera (23 febbraio) sulla strada provinciale che collega San Donaci a San Pietro Vernotico, in agro di Cellino San Marco.

La giovane, da quanto appreso, è in coma farmacologico. Era cosciente quando è stata estratta dalle lamiere aggrovigliate della Fiat Grande Punto condotta dal fidanzato, il 20enne Pompilio (detto Ilio) Micello. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ilio è morto a bordo dell’abitacolo.

Il dramma si è verificato intorno alle ore 20,30. L’auto è uscita fuori strada in prossimità di una curva, si è ribaltata e ha terminato la sua corsa a decine di metri dalla carreggiata, in aperta campagna. Incastrata all’interno della vettura, la 18enne è stata estratta dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e consegnata al personale del 118. Da lì è stata condotta in codice rosso presso il nosocomio brindisino.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della stazione di Cellino San Marco, che di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi hanno posto sotto sequestro la macchina. La salma di Micello si trova presso il cimitero di San Pietro Vernotico. Al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma a breve dovrebbe essere consegnata ai familiari.

La comunità di San Pietro Vernotico si è risvegliata scossa e attonita per un dramma che ha riportato alla menta il terribile incidente avvenuto la sera del 16 dicembre 2022, sulla strada che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, quando tre persone persero la vita a seguito del violento impatto fra tre auto.

Fra le persone coinvolte in quel sinistro vi era anche lo stesso Ilio Micello. Il giovane viaggiava a bordo di una Ford Fiesta, insieme a quattro amici. Due di loro persero la vita. Ilio sopravvisse, pur riportando gravi ferite che lo costrinsero a un mese di degenza in ospedale. Ieri, purtroppo, l'epilogo è stato ben diverso.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui